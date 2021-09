Dieta del "buonumore": ingrassati in estate? Come far sparire la pancetta in 7 giorni

04 settembre 2021 a

a

a

Rientrati dalle vacanze con la classica “pancetta estiva” o comunque desiderosi di perdere peso in vista della ripresa delle attività autunnali? Il Messaggero ha pubblicato la cosiddetta “dieta del buonumore” che aiuta a perdere 4 chili in soli 7 giorni, addirittura 6 se seguita per due settimane piene. Premesso che prima di iniziare una dieta è sempre necessario parlarne con il proprio medico curante, il “trucco” di questa ricetta dimagrante è racchiuso nei cibi che contengono serotonina e vitamina D.

Carne e pesce addio: insetti, cactus e meduse, ecco cosa mangeremo in futuro

In particolare questa “dieta del buonumore”, pensata specificamente per tornare in ufficio al top della forma fisica e mentale, prevede l’assunzione di circa 1100 calorie nel corso delle 24 ore: in ogni caso può essere seguita per una sola settimana, al massimo per due con un aumento graduale delle calorie a 1400. Tutti i pasti consigliati dal Messaggero sono intercambiabili tra di loro, fatta eccezione quelli del sabato e della domenica. A prescindere però ci sono delle regole da seguire in maniera ferrea.

Filetto di Kobe? Non proprio, ecco cosa state guardando: altro che la carne più pregiata al mondo...

E sono le seguenti: è necessario utilizzare soltanto 4 cucchiaini di olio extravergine di oliva al giorno, limitare l’uso del sale, condire con aceto, limone, spezie e erbe aromatiche i piatti per insaporirli e, soprattutto, evitare di concederei degli sgarri di gola.

Lo usi per fare la torta? Occhio al preparato per dolci. Ritirato dai supermercati, ecco il prodotto da evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.