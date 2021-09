Esselunga, ritirato questo yogurt: "Rischio ossido di etilene", il prodotto da evitare

06 settembre 2021 a

Alcuni lotti di yogurt Esselunga sono stati richiamati per la "presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)". L'allerta alimentare è stata riportata oggi sul sito del Ministero della Salute. I prodotti in questione sono: lo yogurt greco frutti di bosco da 150 grammi Split cup, lotto G41L201 con la data di scadenza 08/09/2021; lo yogurt greco lampone da 150 grammi Split cup, lotti G41L181 e G41L201 con date di scadenza o termine minimo di conservazione: 19/08/2021 e 08/09/2021; lo yogurt greco mela cannella da 150 grammi Split cup, lotto G41L195 con la data di scadenza 02/09/2021.

Gli yogurt ritirati in via precauzionale sono stati prodotti per Esselunga dall’azienda Kri Kri S.A (GR 45.883 EC) nello stabilimento di 3rd Km National Road Serres Drama – Serres – Central Macedonia. Gli yogurt richiamati sono stati commercializzati in Italia da Atlante SRL Via 2 Giugno 1946, n. 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). Non si tratta, tra l'altro, del primo ritiro legato alla possibile presenza di ossido di etilene.

Qualche giorno fa - come ricorda Fanpage - sono stati richiamati due preparati per dolci. All'inizio del mese era toccato ad alcuni lotti di sorbetti prodotti da SEGEL Srl nello stabilimento di Porta Garibaldi (Ferrara) e poi all’integratore alimentare Ispaghul a base di psillio e due lotti di psillio cuticola in polvere a marchio Erba Vita. Ad aprile, invece, sono stati richiamati diversi lotti di “CerealCrock Sesamo” e “SesaCrock” de Isiciliami a causa del rischio chimico in questione e negli stessi giorni il dicastero ha diramato l'allerta per due lotti di semi di sesamo nero.

