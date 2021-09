Pasta, allarme-grano: "Non ne abbiamo abbastanza", ecco quanto ci costerà 1 kg

10 settembre 2021 a

a

a

Sale l’allarme nei pastifici, dove si sta registrando una penuria mai vista. Addirittura viene descritto uno scenario così catastrofico da non avere precedenti, neanche se si risale ai tragici e drammatici periodi di guerra. Stando alle previsioni, all’inizio del 2022 il grano non sarà abbastanza per la produzione. L’allarme è arrivato direttamente da Giuseppe Ferro, amministratore delegato de La Molisana, che è il terzo pastificio italiano per valore.

Latte fresco, 12 marchi ritirati: paura in tutta Italia, "ecco cosa contengono quei prodotti"

In un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, Ferro ha dichiarato che “tra marzo e maggio non avremo abbastanza grano per fare la pasta”. Il cuore del problema è da ricercare in Canada, il perché lo ha spiegato stesso l’amministratore delegato de La Molisana: “Il Canada è di gran lunga il primo produttore al mondo di grano duro e quest’anno ha prodotto 3,5 milioni di tonnellate anziché le solite 6,5”. Questo avrebbe già scatenato una corsa agli “armamenti”, ovvero all’accaparramento del grano.

Cozze tossiche, "gravissimi rischi per la salute": ecco il celebre prodotto da evitare | Guarda

“Nemmeno durante la guerra - ha fatto notare Giuseppe Ferro - mancò così tanto grano. Il punto è che il grano può essere stoccato per un anno o anche due, ma la semola dura solo un mese”. Questo avrà ripercussioni anche sui prezzi: l’aumento ricadrà su tutti, dai mugnai fino ai consumatori. “So che Lidl - ha dichiarato l’ad - ha già aumentato il prezzo della pasta di 10 centesimi e mi aspetto che ben prima di Natale tutti prevedano aumenti tra i 15 e i 20 centesimi al pacco”.

Alimentazione, 7 kg in 7 giorni: una pericolosa menzogna, i rischi della dieta dei finti miracoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.