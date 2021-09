Carne congelata ritirata dal Ministero della Salute. Nitrofurani, rischio di tumore: "Distruggete quella merce"

10 settembre 2021 a

Altro allarme dal ministero della Salute. Nel mirino questa volta ci sono le "cosce di rana congelate" del marchio Fish&Frog. Il richiamo del prodotto, confezionato in cartone dal peso lordo kg 10 – peso netto kg 8, contenente 10 sacchetti peso lordo 1 kg, peso metto kg 0.8, riguarda il lotto VN/121/IV/505 in scadenza al 10/11/2022. La sede dello stabilimento di provenienza delle cosce di rana è VIETNAM-Stabilimento DL 121. I motivi del richiamo?

La "presenza di nitrofurani" per cui il ministero chiede chiaramente la "distruzione della merce". L'uso dei nitrofurani, antibiotici il cui uso prolungato su cavie da laboratorio ha dimostrato danni al patrimonio genetico e la comparsa di tumori. Intanto il ministero aveva già segnalato altri alimenti: due lotti di cozze cotte alla tarantina e cozze cotte alla marinara dei marchi Marinsieme Idea e Aquolina, per "rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo di tossicità acuta da biotossine algali DSP (acido okadaico) (superamento della dose acuta di riferimento di 160 microgrammi/kg)".

E ancora: alcuni lotti di latte parzialmente scremato a marchi diversi (Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale, Lessinia, e altri) invece per un rischio chimico, e due lotti di tre diversi gusti di yogurt greco prodotti per Esselunga dall’azienda Kri Kri S.A per la possibile "presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)".

