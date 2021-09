Formaggio, "robiola contaminata": Esselunga ritira il celebre prodotto, ecco quale evitare

17 settembre 2021 a

I supermercati Esselunga hanno pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di robiola di monte “Robiola della Valsassina” a marchio Invernizzi per la “presenza di Escherichia coli Stec in un campione di robiola prelevato presso la sede operativa di Lissone in data 27/08/2021”. Il prodotto in questione, riporta il sito ilfattoalimentare.it, è venduto in confezioni dal peso variabile di 300/400 grammi con la data di scadenza 22/09/2021, che coincide con il numero di lotto.

La robiola di monte richiamata è stata prodotta dall’azienda Invernizzi Daniele di Invernizzi Daniele e C. Snc nello stabilimento di via IV Novembre 2, a Cremeno, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT 03 454 CE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare la robiola di monte con la data di scadenza segnalata e restituirla al punto vendita dove è stata acquistata per ottenere il rimborso.

