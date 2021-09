Brodo granulare richiamato, "cosa trovate in quella busta": attenzione a questo marchio

28 settembre 2021 a

a

a

I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo precauzionale di diversi lotti di granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco per la "possibile presenza di arachide, quale sostanza allergizzante, non dichiarato in etichetta". Il prodotto in questione, secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it, è venduto in confezioni da 250 grammi appartenenti ai lotti numero 020094, 020136, 020169, 020191, 020248, 020268, 020318, 020325, 020352, 021119 e 021140, con i Tmc 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 11/2023, 03/2024 2 04/2024.

Il brodo granulare richiamato è stato prodotto da Dialcos Spa nello stabilimento di via Veneto 27 a Due Carrare, in provincia di Padova. In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare il prodotto con i numeri di lotto segnalati e consegnarli presso il punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare [email protected]

Carne Igp ritirata dagli scaffali. Allarme listeria, il prodotto da evitare | Foto

Sempre oggi 28 settembre è stato diffuso un avviso di richiamo precauzionale da parte del ministero della Salute di un lotto della bevanda vegetale Biococco a marchio Stammibene "per la presenza in tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar)", si legge nel comunicato. Il prodotto interessato, secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it, è venduto in confezioni da 500 ml con il numero di lotto L:210319 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 19/03/2022.

Verdura contaminata dai pesticidi. Rischi per la salute: a quale alimento (amatissimo) dovete fare attenzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.