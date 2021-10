Cozze killer, "paralisi e blocco respiratorio": terrore in Italia, il prodotto letale

11 ottobre 2021 a

Allarme per le cozze in Italia. Già, perché analisi di laboratorio condotte dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie su alcuni campioni di cozze della laguna di Marano, provincia di Udine, hanno messo in evidenza una notevole presenza di tetrodotossine (sostanze tossiche che costituiscono un serio rischio per la salute dei consumatori). L’aspetto preoccupante è che si tratta dei primi rilevamenti in molluschi bivalvi in questa area del Mare Adriatico. Insomma, un pericoloso "inedito" in Italia, così come mette in evidenza ilfattoalimetnare.it.

Si tratta di una vicenda preoccupante perché, come detto, le tetrodotossine possono avere effetti potenzialmente letali per l’uomo. Se vengono ingerite ad alte dosi sono in grado di bloccare la conduzione nervosa, provocando paralisi e blocchi cardiorespiratori. Le tossine conosciute come “veleno del pesce palla”, sono state identificate per la prima volta in questi pesci che convivono con batteri in grado di produrle. Ed è proprio questa la ragione per la quale è rischioso mangiare la canre del pesce palla (fuorilegge in Italia, edibile in Giappone ma solo se cucinato da alcuni cuochi dotati di licenza special).

Ma le tetrodotossine sono presenti non solamente nei pesci palla, ma anche in diverse altre specie ittiche come i polpi dagli anelli blu (Hapalochlaena) e in vari crostacei e gasteropodi marini. In quest'ultimo caso i campioni sono stati prelevati dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito di test di monitoraggio e controllo degli allevamenti di acquacoltura. E ancora, si tratta del primo rilevamento di queste sostanze in molluschi bivalvi provenienti dall’area settentrionale del Mare Adriatico, e anche della quantità più alta riscontrata in molluschi bivalvi europei.

Nel dettaglio, come riporta sempre l'istituto zooprofilatrtico sperimantale delle Venezie, è stata riscontrata la presenza di tetrodotossine in alcuni campioni di cozze del mediterraneo (Mytilus galloprovincialis) prelevate nel maggio 2017 e nel maggio 2018 dalla laguna di Marano, in provincia di Udine.

