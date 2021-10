Uova contaminate, rischio salmonella: ecco il prodotto che devi evitare

27 ottobre 2021 a

a

a

Sale l’allerta per alcune uova che sarebbero contaminate. La segnalazione è arrivata come al solito dal ministero della Salute e riguarda l’uovo fresco del Raparo Ovo a causa di un rischio microbiologico: nei prodotti in questione sarebbe infatti stata riscontrata la salmonella, da qui quindi è partito il richiamo.

Occhio all'etichetta del pesce: cosa (e da dove) arriva davvero sulla nostra tavola

In particolare si tratta del prodotto contenuto in confezioni da sei uova dal lotto 4 novembre 2021 a quello 16 novembre 2021. Le uova fresche richiamate dal mercato sono state prodotte dall’azienda Agro Avicola Ovo di Antonio Aloisio, più precisamente nello stabilimento di contrada Galdo, a San Chirico Raparo in provincia di Potenza. In alcune uova sarebbe stata riscontrata la possibile presenza di salmonella, per questo le persone che hanno acquistato il prodotto incriminato sono state invitate a non mangiarlo e a riportarlo al punto vendita in cui lo hanno acquistato.

Wurstel di suino, richiamati tre marchi "a rischio": ecco i prodotti che non devi comprare | Guarda

Il batterio della salmonella può infatti portare problemi di diversa natura: dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale, fino a forme cliniche più gravi. Per questo motivo è consigliato non consumare in alcun modo il prodotto che potrebbe contenerlo.

Conservate il formaggio nella pellicola trasparente? Errore impensabile: il rischio a cui potete andare incontro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.