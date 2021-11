Arance, ecco quando mangiarle per perdere peso: il trucco che pochi conoscono

11 novembre 2021 a

Oltre a essere buone, le arance fanno dimagrire. Lo confermano i nutrizionisti. Il frutto invernale per eccellenza è infatti composto per l’86 per cento di acqua, con una minima percentuale di zuccheri. Per questo mangiare le arance durante una dieta non può che fare bene, apportando solo 47 kcal per ogni 100 grammi. Non solo, perché la loro elevata quantità di acqua provoca un effetto saziante, che permette a chi è a dieta di non andare a cercare altrove il cibo. Insomma, meglio assumerle prima dei pasti, e non dopo.

Le arance aiutano anche coloro che soffrono di cellulite, grazie all'ottimo effetto diuretico. Effetto benefico soprattutto se il frutto lo si assume sotto forma di succo al mattino. Ma le arance non sono solo buone e dietetiche, permettono anche di aiutare l'organismo a prevenire i malanni. Come? Con la vitamina C. Presenti all'interno del frutto anche la vitamina A, B1, B3 e B5, tutte complementari ed essenziali per migliorare le funzioni del nostro corpo.

Per non dimenticare poi l'alta quantità di minerali, tra cui fosforo, magnesio, potassio, zinco e calcio che contribuiscono a rinforzare le ossa, migliorare la muscolatura e dare energia. Le arance proteggono dunque dai malanni, rafforzano i vasi sanguigni e contengono biomolecole in grado - secondo la scienza - di prevenire alcuni tumori, tra cui quello del colon, della mammella e del retto. Insomma, un vero toccasana.

