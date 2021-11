Pasta contaminata, il prodotto ritirato dal supermercati: ecco il marchio da evitare

13 novembre 2021 a

I pacchi di pasta non possono mai mancare all’interno delle case degli italiani: d’altronde la pasta è uno degli alimenti alla base della dieta mediterranea, è quella che ci caratterizza a livello mondiale. Eppure anche la pasta non è esente a qualche problema che, anche se raramente, può comunque presentarsi. L’ultimo caso riguarda nello specifico le penne rigate integrali bio del marchio Consilia.

È stato infatti disposto il richiamo dal mercato perché in uno dei soliti controlli di routine è stata rilevata la presenza dell’allergene della senape. Quest’ultimo potrebbe causare alcuni problemi a chi consuma il prodotto e quindi è scattato il ritiro a scopo precauzionale: il lotto richiamato dal mercato è il numero 1198 del pacco di penne rigate integrali bio da 500 grammi. Ovviamente l’invito per i clienti che hanno acquistato proprio questo prodotto a marchio Consiglia e che sono allergici o intolleranti alla senape è di non consumarlo e riportarlo al punto di vendita in cui lo avevano preso, in modo da ottenere il rimborso.

D’altronde sulle allergie e sulle intolleranze alimentari bisogna sempre fare molta attenzione. Nel caso delle penne rigate integrali bio della Consilia è la senape “l’intruso” che può provocare reazioni sgradite, quindi è bene sapere di non doverle consumare ma riportarle al punto vendita.

