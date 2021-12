Prugne secche, una magia in tavola: quando mangiarle per perdere peso, studio rivoluzionario

05 dicembre 2021 a

Arrivano le feste, prima il Natale e poi i bagordi di Capodanno: insomma, arriva il periodo più tosto in assoluto per chi tiene alla propria linea ma non vuole rinunciare a vizi e piaceri. Ma ecco piovere a fagiuolo un nuovo studio, riportato da Study Finds e rilanciato da Dagospia, che dà conto di una sorprendente scoperta. Esiste infatti uno spuntino in grado di tenere sotto controllo appetito e forma fisica: le prugne.

Si legge infatti su Dagospia: "I ricercatori dell’Università di Liverpool hanno scoperto che mangiare un numero maggiore di prugne ha aiutato un gruppo di persone a dieta a controllare meglio il loro appetito, consumare meno calorie e persino perdere leggermente più peso rispetto a chi sceglie altri snack. Il test è stato condotto su un periodo di 12 settimane".

Dunque le parole del professore Jason Halford, presidente dell'Associazione europea per lo studio dell'obesità: "Questi studi dimostrano che la frutta secca può sia provocare un senso di sazietà sia essere incorporata nella dieta durante la gestione del peso", ha rimarcato.

Lo studio sull'impatto della prugna era in due fasi. La prima: un confronto tra le reazioni dei partecipanti che hanno mangiato prugne, uvetta o caramelle tipo gelatina durante l'esperimento. Ebbene, è stato scoperto che chi mangia prugne consuma generalmente un minor numero di calorie al pranzo successivo, poiché il frutto secco dà un senso di sazietà.

Dunque la seconda parte, in cui i ricercatori hanno esaminato quanto peso è stato perso dalle singole persone dopo aver completato un programma articolato su 12 settimane. "Hanno diviso i volontari in due gruppi, uno che mangiava le prugne come spuntino quotidiano e l'altro che riceveva solo indicazioni su spuntini sani ma poteva scegliere quello che voleva", spiega Dago. In media si è scoperto che chi partecipava al gruppo prugne ha perso 2 chili rispetto agli 1,5 kg dell'altro campione. E ancora, chi mangiava prugne confermava come fosse più semplice perdere peso. Insomma, buttiamoci a capofitto sulle prugne...

