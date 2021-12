Prodotti sfusi al super? Allarme-sicurezza alimentare, lo studio: ecco cosa rischi

13 dicembre 2021 a

Allarme per i prodotti sfusi venduti all'interno dei supermercati. A rilasciare tutte le regole ci pensa l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro. L'Anses ha pubblicato un primo documento relativo a tutti quei prodotti privi di imballaggio, da acquistare in quantità non predefinite, ma scelte dal cliente, e da riporre in confezioni riutilizzabili, con modalità assistita oppure libera.

Importante, spiega l'associazione, indicare la scadenza dell’alimento, la modalità per conservare e preparare al meglio il prodotto e mostrare tutti i dati sul lotto (come la provenienza) per evitare rischi inutili. Non solo, perché i distributori devono tenere a mente le norme igieniche necessarie. Tra queste la pulizia regolare di ciò che viene toccato dai clienti, il controllo delle condizioni di conservazione, e l’impiego di espositori adatti. Non mancano le buone regole da seguire per i consumatori al fine di evitare il rischio di intossicazioni.

Esiste inoltre una lista ufficiale di prodotti esclusi dalla vendita sfusa, ai quali l’agenzia chiede di aggiungerne altri, come quelli che potrebbero contenere sostanze chimiche pericolose (è il caso di alcuni detergenti). Tale lista - è la proposta - dovrebbe essere regolarmente aggiornata per rendere l'acquisto dei prodotti sfusi totalmente sicuro.

