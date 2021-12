Liquore, "rischio chimico": il famosissimo prodotto richiamato, ecco cosa non devi bere

15 dicembre 2021 a

Richiamo e ritiro precauzionale per un lotto di liquore di liquirizia bio a marchio Caffè Pazzini. La segnalazione è arrivata direttamente dal ministero della Salute. Al momento sarebbero in corso delle verifiche sulla qualità e la sicurezza a causa di un possibile rischio di natura chimica non specificato. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 50 cl con il numero di lotto L.09-21.

Il liquore in questione è stato prodotto da Caffè Pazzini nello stabilimento di via Piane 18/A a Coriano, in provincia di Rimini. A scopo precauzionale, per evitare danni in attesa dei risultati delle verifiche, è consigliato non consumare il prodotto con il numero di lotto indicato. L’azienda produttrice, inoltre, raccomanda ai rivenditori di segregare e non commercializzare le bottiglie interessate.

Un altro richiamo precauzionale aveva interessato nei giorni scorsi un noto integratore alimentare. Si tratta di Acutil Donna a marchio Angelini. Il motivo della segnalazione? La “presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato". Le confezioni coinvolte sono quelle da 20 compresse da 1 grammo ciascuna che appartengono ai lotti numero GT164 con la data di scadenza 06/2022, MT549 con scadenza 08/2022, VT238 con scadenza 01/2023, M10146 con scadenza 09/2023 e M10147 con scadenza 09/2023.

