Mangia una pizza, 12enne ridotta in stato vegetativo: il celebre marchio sotto accusa

Lotta tra la vita e la morte dopo aver mangiato una pizza. Léna, di 12 anni, da due mesi è ricoverata nell'ospedale di Nancy (Meurthe-et-Moselle) in Francia. La ragazza aveva mangiato una pizza Fraich’Up della Buitoni, che si è scoperto essere contaminata da batteri escherichia coli. L'episodio è avvenuto lo scorso 14 febbraio, quando la 12enne - racconta il padre - ha mangiato l'alimento e poi "tirato fuori la lingua, ha visto doppio, i suoi occhi hanno cominciato a girare". Portata in ospedale la giovane è stata messa in coma farmacologico. Una volta che è stata svegliata, la 12enne ha subito gravi disturbi neurologici.

"Léna non reagisce più, non comunica più, non risponde più a stimoli sonori e visivi" fanno sapere i genitori, che avrebbero smesso di lavorare per seguire la figlia. "Oggi è il nulla totale - proseguono -. Léna è rinchiusa in un corpo che non gestisce più. Non sappiamo nemmeno se è consapevole di ciò che sta accadendo". Al momento la ragazza è alimentata con sondino nasogastrico. I genitori hanno sporto denuncia e il loro legale ha fatto sapere di avere almeno 45 dossier relativi al consumo di pizze contaminate da E. coli.

Sul sito del marchio si legge: "48 casi sono stati causati da infezioni da Escherichia coli O26, il ceppo rilevato nell’impasto della pizza surgelata Buitoni. Gli altri due sono stati provocati da un altro ceppo, l’O103. Altri 25 casi di sindrome emolitico uremica e di infezioni da E. coli produttore di tossina Shiga (STEC) sono sotto indagine. Quasi tutti gli episodi confermati hanno riguardato bambini con un’età media di 7 anni e due minori sono deceduti. Gli unici due adulti colpiti avevano più di 90 anni".

