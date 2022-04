Max Stanford mangia 15 uova di cioccolato in un'ora: tracollo fisico in diretta, notte tragica

16 aprile 2022 a

Un esperimento "scientifico" dalle conseguenze devastanti. Max Stanford, 34enne inglese famoso per le sue abbuffate sui social e su Youtube, si è sottoposto a una prova sconsiderata: mangiare 21 uova di cioccolato in meno di un'ora. Nonostante il suo fisico questa volta si sia rifiutato di assecondare la follia, e lo stomaco abbia detto basta fermandosi "solo" a 15 uova, la sfida in tempo di Pasqua ha avuto però ovvi effetti collaterali.



Lo youtuber ha fatto il pieno di 12.000 calorie in meno di 60 minuti. Una bomba a base di uova, ovetti barrette, quasi un "omaggio" a quando da bambino Max adorava mangiare golosità come Freddos, Smarties, Milky bars, Rolos e Dime bare, tutte molto famose OltreManica.



Mangia 21 uova di cioccolato in diretta in meno di un'ora: guarda il video su Youtube



Dopo aver iniziato a sentire la bocca impastata dal cioccolato, Max visibilmente affaticato ha iniziato a boccheggiare e per "staccare", a mo' di sorbetto, ha pensato bene di buttarsi su snack salati per "pulirsi" il palato. Scelta forse fatale: "Dopo circa 35 minuti e circa 12 uova di Pasqua mangiate, ho iniziato a fare fatica. A quel punto ho mangiato un paio di patatine di mais per mescolare il sapore e avere qualcosa di salato. Questo mi ha aiutato ad arrivare all'uovo numero 15, ma solo nel giro di un'ora". La combinazione zucchero-sale ha dato i suoi frutti qualche ora dopo. Prima, il "gastro-scienziato" ha però ammesso: "Da bambino mi ci volevano un bel po' di settimane per mangiarle, ma ora che faccio sfide alimentari per hobby, ho pensato che sarebbe stato molto divertente vedere quante ne avrei potute mangiare in una sola volta". Risultato: la notte non riuscito a dormire per l'accumulo compulsivo di calorie ed è rimasto sveglio per ore.

