Uovo, lo avete mai cotto per 12 minuti al vapore? Ecco cosa si ottiene: un pazzesco trucco in cucina

19 aprile 2022 a

a

a

Non si finisce mai di imparare. Nemmeno quando si parla di un semplice uovo, uno degli ingredienti più usati, in tutte le sue forme, nella cucina di tutto il mondo. Già, perché la celebre chef americana Kathleen Ashmore, più famosa come Kat Can Cook, spiega il metodo più efficace per creare un uovo sodo perfetto.

Video su questo argomento Vitamina D, i legami con infarto e Alzheimer: perché è fondamentale e in che cibi la possiamo trovare

Il metodo viene spiegato per filo e per segno dal Daily Mail e rilanciato anche da Dagospia. Kathleen, in un video, mette otto uova in una vaporiera all'interno di una pentola sul fornello con fiamma viva. Dunque lascia cuocere le uova a vapore per un tempo che può oscillare tra i 12 e i 14 minuti. E al termine di questo intervallo temporale ecco che i gusci delle uova scivolano letteralmente via, basta un piccolo tocco. Ed ecco servito l'uovo sodo perfetto.

Sangue dal naso, il più comune degli errori da non commettere mai: rischio soffocamento

Il metodo funziona alla perfezione poiché il vapore caldo fa contrarre la proteina dall'interno dell'albume, che la allontana dalla membrana del guscio. Le immagini sono state pubblicate su TikTok e hanno fatto incetta di visualizzazioni: oltre 96mila in poche ore, il tutto ovviamente condito da un diluvio di commenti, molti dei quali scritti per ringraziare Kat Can Cook per aver condiviso con tutti il suo prezioso ed efficace trucco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.