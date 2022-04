Cioccolata e salmonella, Kinder nel mirino: ritirati altri prodotti, occhio a queste confezioni

25 aprile 2022 a

a

a

Rischio salmonella nel cioccolato: altri prodotti Kinder sono stati ritirati dagli scaffali a scopo precauzionale. In particolare, come riporta Leggo, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato per "rischio microbiologico" i seguenti prodotti: Kinder Happy moments Minimix confezione da 162 gr; Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons, confezione da 133 gr; Kinder Schoko Bons 46 gr (già sottoposta in precedenza a richiami).

Kinder e salmonella, la lista dei prodotti pericolosi si allunga: ecco i nuovi richiami

La Ferrero comunque fa sapere che, per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni, è possibile rivolgersi al servizio consumatori al numero 800909690 - attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ad eccezione dei giorni festivi - o è possibile inviare segnalazioni atgtraverso il sito dell'azienda. Nel frattempo è stata smentita la correlazione tra la salmonella e un ovetto Kinder a Ravenna. L'allarme era scattato dopo che un bambino si era sentito male ed era stato ricoverato per alcuni giorni in ospedale. Dalle analisi disposte dai Nas, però, non sono emerse tracce di salmonella nell'ovetto sequestrato nei giorni scorsi.

Avete mai cotto un uovo per 12 minuti al vapore? Ecco cosa si ottiene: un trucco pazzesco in cucina | Video

A scopo precauzionale, poi, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo anche di altri prodotti di cioccolata. Anche se in questo caso la salmonella non c'entra nulla. Si tratta delle uova di Pasqua di marca Loving, prodotte da GMF F.lli Oliviero srl a Monteforte Irpino (Avellino): è stato ritirato il lotto di produzione L22 035 perché, contrariamente a quanto dichiarato sull'etichetta, le uova potrebbero presentare latto-derivanti che possono causare problemi a chi è allergico o intollerante alle proteine del latte.

Ovetto Kinder con salmonella, primo ricovero in Italia: ora è panico, ecco dove ha colpito il virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.