Polpa di pomodoro, strani frammenti bianchi: la foto inquietante, ecco cosa sono

Uno strano caso, di cui dà conto ilfattoalimentare.it, rispondendo alla lettera di una lettrice, la quale segnala "delle strane particelle rinvenute all’interno di due lattine di polpa di pomodoro confezionate che ho acquistato al supermercato la settimana scorsa". Immagini piuttosto disgustose, anche inquietanti.

"All'interno delle due lattine ne ho trovate diverse, ma nessuna di queste piccole particelle si muoveva, anzi avevano una consistenza abbastanza dura tra le dita, tanto da pensare che non fossero di natura alimentare", spiega il lettore, che si firma Dario.

Dunque la risposta del sito specializzato in alimentazione, che spiega di aver fatto vedere la fotografia in questione. E quest'ultimo ha compreso subito con cosa aveva a che fare: si tratta di un germoglio o di un seme germinato, che è possibile trovare all'interno del pomodoro quando la materia prima viene raccolta ad un punto buono di maturazione. Ovviamente, aggiunge l'esperto, queste particelle bianche si possono ritrovare nella polpa e non in una passata.

