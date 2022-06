Pesce, "tutti i prodotti ritirati". Rischi per la salute: il celebre marchio 'cancellato'

19 giugno 2022 a

Scatta un'ondata di ritiri di prodotti alimentari su indicazione del ministero della Salute, che ha segnalato in primis il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci a marchio Natur Aktiv Bio Natura di Aldi per la “presenza di Bacillus cereus”. Come riporta ilfattoalimentare.it, l'avviso che notifica il ritiro specifica che è in corso la verifica della presenza di tossine. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 320 grammi e appartiene ai lotti numero 21170 con scadenza 14/01/2023, 21166 con scadenza 18/01/2023, 21079 con scadenza 15/04/2023 e 22292 con scadenza 14/09/2023.

Dunque richiamato anche un lotto di caffè macinato a gusto classico: il marchio è Juanito. Lo stop è dovuto al superamento del limite di ocratossina A. Nel dettaglio, aggiunge sempre ilfattoalimentare.it, il prodotto interessato dal ritiro è quello venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto D06X e il termine minimo di conservazione (Tmc) 06/04/2024.

Infine, raffica di ritiri e stop per quel che riguarda il mercato ittico. I ritiri riguardano tutti i prodotti essiccati con marchio Mama Africa, prodotti venduti in buste di cellophan oppure in vaschette di plastica. Lo stop è dovuto al fatto che i cibi sono statti prodotti "in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai senso del Reg. 178/2002". Nel dettaglio, il ritiro dei prodotti a marchio Mama Africa riguarda tutti i lotti e tutte le scadenze di pesce gatto, sardine, stoccafisso, mazzancolle, pesce lucertola, tilapia, suro e umbrina essiccati. I prodotti ittici essicati richiamati sono stati distribuiti dall’azienda Alimenti del Mondo-Italia Srl. Come sempre in queste circostanze, la raccomandazione - a scopo precauzionale - è quella di non consumare i prodotti interessati ma di riportarli al punto vendita ove sono stati acquistati per ottenerne il cambio o il rimborso.

