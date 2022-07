Pasta contaminata, scatta il ritiro dai supermercati: il marchio nel mirino

05 luglio 2022 a

"Ossido di etilene oltre ai limiti consentiti" e per i noodles istantanei scatta il ritiro. Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte del produttore del prodotto Pancit Canton a marchio Lucky Me!. Più nel dettaglio, l'alimento interessato è il Chow mein noodles gusto "chilimansi", venduto in confezioni da 60 grammi e appartenenti ai lotti di produzione numero 22/02/2021 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/02/2022, 17/04/2021 con il Tmc 17/04/2022, 19/04/2021 con il Tmc 19/04/2022, 22/04/2021 con il Tmc 22/04/2022, 07/06/2021 con il Tmc 07/06/2022, 30/06/2021 con il Tmc 30/06/2022, e 19/07/2021 con il Tmc 19/07/2022.

E ancora, come riportato dal Fattoalimentare.it i noodles gusto "extra hot chili", anch'essi venduti in confezioni da 60 grammi e i cui lotti di produzione sono i seguenti: 22/02/2021 con il Tmc 22/02/2022, 22/04/2021 con il Tmc 22/04/2022, 07/06/2021 con il Tmc 07/06/2022, 30/06/2021 con il Tmc 30/06/2022, 27/07/2021 con il Tmc 27/07/2022, e 08/09/2021 con il Tmc 08/09/2022.

Poi il composto chimico in quantità eccessive ha costretto il ritiro dei Chow mein noodles gusto "original", in confezioni da 60 grammi, appartenenti ai lotti di produzione numero 19/02/2021 con il Tmc 19/02/2022, 22/03/2021 con il Tmc 22/03/2022, 22/04/2021 con il Tmc 22/04/2022, 07/06/2021 con il Tmc 07/06/2022, 08/07/2021 con il Tmc 08/07/2022, 14/07/2021 con il Tmc 14/07/2022, 29/07/2021 con il Tmc 29/07/2022, 08/09/2021 con il Tmc 08/09/2022, e 09/09/2021 con il Tmc 09/09/2022. Ma non finisce qui, perché richiamati anche i Chow mein noodles gusto "kalamansi", in confezioni da 60 grammi, appartenenti ai lotti di produzione numero 18/02/2021 con il Tmc 18/02/2022, 20/04/2021 con il Tmc 20/04/2022, 07/06/2021 con il Tmc 07/06/2022, 30/06/2021 con il Tmc 30/06/2022, 07/07/2021 con il Tmc 07/07/2022, 29/07/2021 con il Tmc 29/07/2022, e 08/09/2021 con il Tmc 08/09/2022.

E infine quelli soup gusto manzo. Questi invece contenuti in confezioni da 55 grammi e appartenenti ai lotti di produzione numero 17/02/2021 con il Tmc 17/02/2022, 29/03/2021 con il Tmc 29/03/2022, 18/04/2021 con il Tmc 18/04/2022, 08/06/2021 con il Tmc 08/06/2022, 17/06/2021 con il Tmc 17/06/2022, 08/07/2021 con il Tmc 08/07/2022, 09/09/2021 con il Tmc 09/09/2022, e 10/09/2021 con il Tmc 10/09/2022. L'alimento in questione è stato prodotto dall'azienda Monde Nissin (Thailand) Co. Ltd. in Thailandia. Si raccomanda dunque di non consumare i noodles indicati e, in caso di acquisto, riportarli ai punti vendita.

