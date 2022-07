Barretta energetica, richiamo e allarme: "Cosa contiene", il prodotto fermato

09 luglio 2022 a

Abbiamo ancora a che fare con un richiamo alimentare, in questo caso diffuso direttamente dal ministero della Salute. Si tratta di un richiamo cautelativo che riguarda un celebre marchio di barrette proteiche vitaminiche al gusto di mandorla e vaniglia. Il marchio in questione è Herbalife Nutrition e il richiamo è dovuto alla possibile presenza dell'allergene "uova" che però non è dichiarato in etichetta.

Lo stop imposto dal ministero è stato stabilito in seguito a un "reclamo da parte di un consumatore relativo alla presenza di due barrette gusto agrumi all’interno di una confezione di barrette gusto mandorla e vaniglia". Per inciso l'allergene è presente in minime quantità, inferiori allo 0,1%, e solo nel prodotto al gusto agrumi.

Come sottolinea ilfattoalimentare.it, le barrette soggette al richiamo "sono vendute in scatole da 490 grammi contenenti 14 pezzi da 35 grammi ciascuno, con il numero di lotto G221666A e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23/09/2022. Le confezioni in questione sono state prodotte per Herbalife Italia Spa da Gustav Berning GmbH & Co. KG nello stabilimento di Alte Heerstrasse 1, a Georgsmarienhutte, in Germania (marchio di identificazione DE117584582).

Come sempre in questi casi, si suggerisce a chi fosse allergico alle uova di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso o la sostituzione.

