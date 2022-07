Farina ritirata, "cosa nasconde all'interno": il celebre marchio fermato

11 luglio 2022 a

Nuovo richiamo dal ministero della Salute. Tra gli ultimi prodotti segnalati c'è un mix sfoglia senza glutine. L'alimento in questione, a marchio Revolution, è stato ritirato a causa della "presenza nel prodotto dell’allergene arachide". In particolare, le confezioni interessate sono quelle da 500 grammi e con il numero di lotto 180222 e il Tmc 18/02/2023.

Come riporta ilfattoalimentare.it la farina è stato prodotta dall’azienda Revolution Srl, nello stabilimento di strada Battifoglia 12r, nella frazione di Sant’Andrea delle Fratte, comune di Perugia. Il richiamo interessa le persone allergiche alle arachidi. A loro infatti è chiesto di non consumare assolutamente il prodotto. In caso di acquisto, invece, è bene riportare la confezione al punto di acquisto. Il consumo del mix non è comunque rischioso per chi non è allergico.

Lo stesso giorno il ministero ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto dell’integratore alimentare Reumilase SD® di Neopharmed Gentili. In questo caso il prodotto è finito nel mirino a causa di una componente di acido D-glucuronico sale sodico non presente nella lista delle sostanze ad effetto nutritivo e/o fisiologico". Le confezioni interessate sono quelle da 15 flaconcini di 10 ml ciascuno con il numero di lotto V10379 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/11/2023.

