Bibita richiamata dai supemercati, "ingrediente pericoloso":: noto marchio nel mirino

Nuovo richiamo da parte del ministero della Salute. L'avviso ora riguarda il cocktail in busta a marchio Nio Cocktails. Nello specifico il prodotto è il preparato per il Mai Tai. Il motivo della segnalazione? La "presenza di mandorle" non dichiarate in etichetta nello sciroppo d’orzata. Il cocktai in busta è venduto in confezioni da 100 ml ciascuna.

A differenza di altri prodotti, qui non sono indicati numeri di lotto o scadenze. Il cocktail Mai Tai richiamato è stato prodotto dall’azienda Nio Cocktails Srl, in particolare nello stabilimento di via Castellazzo 1/A, a Cambiago, nella città metropolitana di Milano.

In ogni caso, del tutto a scopo precauzionale, il fattoalimentare.it fa sapere che l’azienda raccomanda alle persone allergiche alle mandorle o, a più in generale, alla frutta secca in guscio di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso o la sostituzione. Il consumo del cocktail Mai Tai in questione non comporta rischi per le persone che non sono allergiche alla frutta secca in guscio.