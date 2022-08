Dolcetti, allarme "corpi estranei": il prodotto Coop fermato dal ministero

29 agosto 2022 a

Scende in campo il ministero della Salute, che segnala il richiamo precauzionale di molteplici lotti di fagottini con cereali antichi al mirtillo Coop. Lo stop è dovuto alla "possibile presenza di corpi estranei": i lotti interessati dal ritiro sono tutti quelli fino a data 26/08 compreso. A segnalarlo, come sempre, ilfattoalimentare.it.

Nel dettaglio, i fagottini al mirtillo soggetti al richiamo sono stati prodotti da Coop Alleanza 3.0 nello stabilimento di via Villanova 29/7, a Villanova di Castenaso, nella città metropolitana di Bologna. Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, la catena di supermercati Coop invita a contattare il numero verde 800 000003 oppure a scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]

Come sempre in questi casi, la raccomandazione è quella di non consumarei prodotti con i numeri di lotto segnalati per restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati per ottenere il rimborso oppure la sostituzione.