Bastoncini di pesce, scatta il ritiro: attenzione alla confezione

Nuovo ritiro al supermercato: questa volta oggetto della segnalazione è un lotto di bastoncini di surimi a pezzi in salamoia a marchio Riunione. A segnalarne il richiamo precauzionale sono stati due supermercati, ovvero il Carrefour e Tigros. Il motivo del richiamo? Un possibile errore di etichettatura. Su alcune confezioni, infatti, potrebbe essere presente un'etichetta sbagliata, quella dei gamberi in salamoia al posto di quella del surimi.

Il prodotto in questione - come si legge su il Fatto Alimentare - è venduto in barattoli dal peso netto di 500 grammi (peso sgocciolato 225 grammi). Inoltre, sulle etichette errate sono indicati il numero di lotto 15790-20 e il termine minimo di conservazione 13/11/2022. I bastoncini di surimi richiamati sono stati prodotti per Riunione Industrie Alimentari dall’azienda Chrisfish Danmark A/S, nello stabilimento di Fiskerihavnsgade 47, a Frederikshavn, in Danimarca.

A scopo solo ed esclusivamente precauzionale, si raccomanda comunque di fare particolare attenzione alle confezioni di bastonicini di surimi in salamoia con il marchio indicato e segnalato. In ogni caso, per ricevere ulteriori informazioni a riguardo è sempre possibile contattare l’azienda interessata a due numeri di telefono, o lo 010 803344 interno 1211/216 oppure 351 8240057.