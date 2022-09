I cibi che "spariscono" mentre si mangiano: la dieta definitiva

14 settembre 2022 a

Alcuni cibi farebbero dimagrire proprio mentre li si mangia. Si tratta dei cosiddetti "cibi a calorie negative": avrebbero un numero così basso di calorie che consumarli e attivare la digestione farebbe bruciare più dell'apporto calorico del cibo stesso. "In parole semplici significa che il corpo “brucia” una certa quantità di energia (ossia calorie) per la trasformazione del cibo, dalla masticazione alla vera e propria digestione nello stomaco fino all’assorbimento dei nutrienti a livello intestinale", ha spiegato la dietista e nutrizionista Jessica Benacchio, citata dal Corriere della Sera.

Tra gli alimenti di questo tipo ci sono innanzitutto frutta e verdura, ma anche le spezie. In ogni caso, secondo gli esperti è necessario masticare bene e a lungo per aiutare la digestione e quindi attivare tutto il processo. Scendendo nel dettaglio dei vegetali, si parla soprattutto del sedano e del cavolfiore, due cibi ricchi d'acqua. A questi si aggiungono cetrioli, rucola, crescione, lattuga iceberg e lattuga romana.

Tra gli alimenti a calorie negative, come riporta il Corsera, ci sono anche broccoli, spinaci, zucchine e barbabietole. E non solo. Rientrano nella categoria il brodo, l'aglio e i funghi bianchi. Anche se all'aglio bisogna fare attenzione, visto che "può interferire con l’assunzione degli anticoagulanti" come si legge sul sito web dell’Humanitas.