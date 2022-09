Bicchieri, "oltre i limiti": cosa hanno trovato, ritirato il noto marchio

26 settembre 2022 a

E' stato ritirato un lotto di bicchieri a marchio T-T Table Top: lo riferisce il ministero della Salute, che segnala il richiamo da parte del produttore. Il motivo? Il superamento dei valori limite previsti per la migrazione globale e la migrazione specifica di formaldeide. I prodotti al centro della segnalazione sono da 8,5×7,5 cm per 66 grammi, e appartengono al lotto numero T-T602.

I bicchieri richiamati, come riporta Il fatto alimentare, sono stati prodotti per Table Top Porcellane Srl dall’azienda Form Servis Ekipmanlari San.ve Dis Ticaret Ltd.Sti nello stabilimento di Basaksehir, Istanbul, in Turchia. Come sempre, a scopo precauzionale, si raccomanda ai consumatori e alle consumatrici che hanno acquistato questo prodotto di non utilizzare i bicchieri con il marchio T-T Table Top e le caratteristiche segnalate.

Un ritiro di qualche giorno fa, invece, è quello dei würstel prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli. Il motivo? Contaminazione microbiologica dovuta alla presenza del ceppo di Listeria monocytogenes ST 155. I supermercati Esselunga, Unes, Bennet, Prix e Tigros - come riporta Il fatto alimentare - hanno segnalato il ritiro precauzionale da parte del produttore. Secondo quanto diffuso da Unes sul suo sito internet, sono coinvolti i würstel classici, classici snack e al formaggio a marchio Wudy Aia. Le confezioni di würstel interessate sono quelle prodotte in estate con i numeri di lotto 1785417 e 01810919, e le date di scadenza comprese tra il 20/09/2022 e 05/12/2022.