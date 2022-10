"Batterio e rigonfiamenti nella salsa": il celebre marchio ritirato

04 ottobre 2022 a

Tre lotti di salsa gusto chili “0% sweet chili sauce” a marchio Zero Sauce sono stati ritirati. A segnalarne il richiamo da parte del produttore è stato il ministero della Salute. Il motivo del ritiro? La presenza di batteri lattici che possono provocare il rigonfiamento dell’imballaggio. Cosa che potrebbe portare il contenuto, che è sotto pressione, a fuoriuscire dalla confezione, ferendo così il consumatore.

In ogni caso, il prodotto in questione - come riporta Il fatto alimentare - non risulta pericoloso in caso di consumo. La salsa interessata è venduta in confezioni da 250 ml, con i termini minimi di conservazione (Tmc) 01/2024, 02/2024 e 03/2024, è stata prodotta per Action Italy Srl dall’azienda Nutri-Dynamics in uno stabilimento nei Paesi Bassi.

Come sempre, a scopo precauzionale, si consiglia a chi ha già acquistato il prodotto di non consumare la salsa con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione indicati e di restituirla al punto vendita d’acquisto dove - come fa sapere l’azienda - il prodotto sarà totalmente rimborsato.