Pancake contaminati, scatta il ritiro: cosa non devi mangiare

Richiamato un lotto di pancake al cioccolato a marchio Bernard Jarnoux Crêpier. La segnalazione è arrivata da Carrefour e dal ministero della Salute, che ha pubblicato l'avviso oggi, lunedì 10 ottobre. Il motivo del ritiro? La possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni di sei pezzi (150 grammi) con il numero di lotto 256 e la data di scadenza 11/10/2022.

I pancake richiamati sono stati prodotti dall’azienda Crêperie Jarnoux nello stabilimento che si trova nella zona industriale di Lanjouan a Lamballe, in Francia (marchio di identificazione FR 22.093.041 CE). Il ritiro a in via precauzionale, insomma, è motivato dal rischio microbiologico. Di qui l'invito a non consumare il prodotto a chi lo avesse già acquistato. Intanto, però, le confezioni non ancora vendute sarebbero già state ritirate dai negozi in attesa di ulteriori verifiche.

La raccomandazione ai consumatori, infatti, è quella "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione". La Listeria è un batterio di cui si è parlato nei giorni scorsi per via di altri prodotti contaminati, ovvero wurstel e tramezzini al salmone. In generale, si è innescata un'allerta generale a livello europeo dopo diversi casi di malori.