Pesto contaminato, scatta l'allarme: quale evitare

14 ottobre 2022 a

a

a

Il ministero della Salute ed Eataly hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di pesto di finocchietto selvatico. Il marchio è Alicos e la motivazione risiede nel rischio grave di una potenziale proliferazione di flora batterica pericolosa dovuta a una non corretta acidificazione del prodotto.

"Non mangiate questo prosciutto": noto marchio via dagli scaffali

I vasetti interessati dal richiamo sono quelli da 190 grammi con il numero di lotto 15ST22 e il termine minimo di conservazione 15/09/2024: i punti vendita coinvolti sono quelli di Torino Lingotto, Bologna, Bologna Fico, Firenze, Genova e Milano. Inoltre il ministero della Salute ha comunicato il ritiro precauzionale di diversi lotti di porchetta Ariccia Igp a marchio Selezioni Alta Qualità Iperal: un richiamo dovuto dalla possibile presenza di listeria monocytogenes. Ad essere interessate dal ritiro le convenzioni da 90 grammi con i seguenti numeri di lotto: V232134, V232703, V233395, V234224, V234230, V235970 e V236049 con le date di scadenza fino al 30/10/2022.

Spinaci? No, mandragora: rischio-morte, il celebre prodotto ritirato | Guarda

Inoltre la Lidl ha comunicato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di mandorle fritte con zucchero, miele e sale a marchio Sol&Mar per la possibile contaminazione da corpi estranei metallici. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 150 grammi appartenente ai lotti 1114186 con Tmc 05/04/2023, 1114407 con Tmc 02/05/2023 e 1114543 con Tmc 19/05/2023.