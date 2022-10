Gorgonzola, "c'è il batterio": ritirato un noto marchio

17 ottobre 2022 a

Un lotto di gorgonzola dolce Dop a marchio Pascoli Italiani di Eurospin è stato ritirato dai supermercati. La segnalazione è arrivata dal ministero della Salute, che ha comunicato il richiamo precauzionale da parte del produttore. Il motivo? La possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi con il numero di lotto 218246252 con la data di scadenza 08/11/2022.

La confezione di gorgonzola richiamata - come scrive Il fatto alimentare - è stata prodotta per Eurospin Italia Srl dall’azienda Gelmini Carlo Srl nello stabilimento di via Papa Giovanni XXIII 15, a Besate, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione IT 03 39 CE).

Come sempre, a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il gorgonzola con il numero di lotto e la scadenza indicati e di restituirlo al punto vendita Eurospin per la sostituzione del prodotto o, in alternativa, per il rimborso. Nei giorni scorsi si è parlato parecchio del batterio Listeria per via della sua possibile presenza in altri alimenti. Basti pensare al fatto che questo nuovo ritiro segue quelli avvenuti nelle settimane scorse e che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini al salmone e pancakes già cotti al cioccolato.