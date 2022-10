Gallette di riso, "micotossine all'interno": occhio a questo marchio

22 ottobre 2022 a

Due lotti di gallette di riso giganti a marchio Carrefour Bio sono stati ritirati dai supermercati. La segnalazione del ritiro da parte del produttore è arrivata da parte del ministero della Salute. Il motivo del richiamo? La possibile presenza di micotossine. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con i numeri di lotto R22159A e R22160A e i termini minimi di conservazione (Tmc) 09/06/2023 e 10/06/2023.

Le gallette di riso richiamate sono state prodotte per GS Spa dall’azienda Continental Bakeries – Granco SA nello stabilimento di avenue du Commerce 27 a Enghien, in Belgio. Come sempre a scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le gallette con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituite o, in alternativa, rimborsate.

Il produttore fa sapere anche che possono determinarsi problemi di salute solo con un consumo di grandi quantità di prodotti contaminati da micotossine. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Carrefour al numero verde 800 650650.

Qui la segnalazione del richiamo del prodotto