Pelle e bellezza: cosa cambia durante la menopausa?

Nel corso della nostra menopausa, a cambiare non è soltanto il nostro orologio biologico, ma il nostro umore, la nostra temperatura e la nostra pelle. Durante la menopausa uno dei primi sintomi che la pelle riscontra è proprio la secchezza, motivo per cui numerose case di cosmesi concorrono per produrre la migliore crema viso in menopausa . Generalmente, nel corso della menopausa, la secchezza è quasi automatica, perché racconta l’invecchiamento cutaneo. Quello che avviene è molto semplice: il rinnovamento cellulare rallenta a causa di una crescita delle cellule più anziane sulla superficie della pelle e, conseguentemente, la barriera dei lipidi perde la sua efficacia e forza, divenendo più debole di fronte gli agenti esterni più aggressivi. Ad aggiungersi a ciò è l’instabilità dell’acido ialuronico, il quale diventa incredibilmente sensibile ad un enzima il cui nome è ialuronidasi: questo enzima causa un peggioramento progressivo sul piano dell’idratazione e, conseguentemente, influisce sull’aspetto tonico della pelle.

Alcuni rimedi per la pelle sensibile in menopausa

La menopausa costituisce un momento complesso per il proprio organismo e alcuni cambiamenti avvengono in maniera repentina. Se alcuni organi sono forti, allora i segni sulla pelle saranno più lenti ad arrivare ma, con l’avanzare dell’età, sono inarrestabili. I cambiamenti possono causare frequenti arrossamenti, nonché un aggravamento generale della condizione della pelle come la tendenza atopica. Di fronte questa incredibile sensibilità della pelle, la selezione dei cosmetici è veramente importante. Esistono numerose donne che vivono la condizione della parestesia, ovvero una iper-sensibilità della pelle e le conseguenti vampate di calore. Di fonte a questi disagi, un prodotto che può alleviare i segni della menopausa sulla pelle è l’acqua vulcanica, da applicare prima della classica crema idratante. L’acqua vulcanica possiede infatti la capacità di rafforzare la pelle, aiutando le cellule a riposare meglio durante la fase del sonno, garantendo così un maggiore benessere cutaneo.

I trattamenti skincare durante la menopausa

Uno dei rimedi più utilizzati per alleviare i segni della menopausa è, nella misura delle possibilità, la terapia ormonale. In relazione a questo trattamento, sono previste delle indicazioni che devono essere fortemente seguite su consiglio del medico curante. Lo stress ossidativo, in questo modo, può essere ridotto, insieme ad una buona alimentazione a al continuo sport, eseguito sempre sotto il controllo di un personal trainer. Anche in età avanzata prendersi cura della propria pelle attraverso la skincare, è importante: bisogna utilizzare detergenti che siano delicati e applicare prodotti idratanti che possiedano un PH basso. L’acqua da utilizzare deve essere tiepida e bisogna puntare sull’applicazione di ingredienti antiossidanti, come è la vitamina E e la vitamina C, che sono capaci di ottimizzare gli effetti sulla pelle. Anche il retinolo e notevoli derivati dell’acido ialuronico possono essere considerati degli ingredienti vivi e attivi nell’anti-invecchiamento e nella buona skincare. A causa della profonda secchezza, durante la menopausa è bene idratare la pelle almeno due volte al giorno, applicando anche una barriera cutanea che faccia scudo contro l’acqua calda della propria doccia. È chiaro che il fumo, l’alcol e l’esposizione solare sono fortemente sconsigliati perché agevolano l’invecchiamento cellulare e annullano tutti i prodotti idratanti applicati e che bisogna tenersi in continuo contatto con il proprio dermatologo per adattare, progressivamente, la propria prevenzione al livello raggiunto dalla pelle.