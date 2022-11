Scamorza, "corpi estranei all'interno": scatta il ritiro, il marchio da evitare

23 novembre 2022 a

Avviso ai consumatori da parte del ministero della Salute che ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di scamorzine affumicate con i marchi Merivio di Lidl e Scerì per la possibile presenza di corpi estranei di natura plastica. Entrambi i prodotti interessati, riporta il sito ilfattoalimentare.it, sono venduti in confezioni da 200 grammi di formaggio a pasta filata affumicato con marchio Scerì del lotto 2243E con scadenza il 4/12/2022 e dello stesso lotto venduto da Lidl con il nome di Merivio.

Le scamorzine affumicate richiamate sono state prodotte dall’azienda Diano Casearia Spa nello stabilimento di via Cavarelli 5, a Sassano, in provincia di Salerno (marchio di identificazione IT V4V5C CE).

A scopo precauzionale, l’azienda e il ministero della Salute raccomandano di "non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d'acquisto".

Sempre il ministero della Salute ha inoltre segnalato un altro richiamo precauzionale di cannella biologica in polvere per la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta. Si tratta della cannella a marchio Principio Attivo, venduta in vasetti di vetro da 40 grammi con i numeri di lotto 1224 e termine minimo di conservazione (Tmc) 12/2023, e lotti 1246 e 1253 con il Tmc 12/2024.