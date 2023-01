Aranciata, ecco quanti moscerini contiene un singolo bicchiere

06 gennaio 2023 a

Il via libera dell'Ue al commercio della farina di grilli nel territorio europeo ha sconvolto gran parte dell'opinione pubblica. In realtà, però, ci sarebbe ben poco da essere sorpresi. Il motivo? A quanto pare già oggi insetti e derivati vengono utilizzati nella preparazione di alcuni cibi. "Avete presente i prodotti e soprattutto le bevande rosso rubino? Non sempre sono coloranti vegetali come ad esempio la rapa a dar loro quella tinta accesa. A volte, in passato molto più spesso, viene usato un estratto di cocciniglia per ravvivare caramelle, yogurt alla fragola, succhi di frutta, bitter e liquori come l'Alchermes delle origini", si legge su Repubblica, che fa riferimento a un insetto della stessa famiglia delle coccinelle, talvolta utilizzato per ricavare del colorante dopo la sua essiccazione al sole.

La sigla ufficiale di questo estratto è "E120": è questo che appare sulle etichette dei prodotti che lo contengono e che si può cercare se si vuol essere certi della provenienza del colore rosso. L'E120, comunque, non è vietato e non ha controindicazioni evidenti per la salute. Solo in alcuni casi potrebbe provocare reazioni allergiche in persone sensibili alle sostanze coloranti.

Poi, continua Repubblica, ci sono gli "insetti per caso, cioè quelli che vanno a finire inevitabilmente, anche solo in frammenti piccolissimi, in tanti cibi". Secondo uno studio del Centro per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Università Iulm di Milano "sono pochi gli italiani a sapere che ogni anno in media il consumo inconsapevole di insetti si aggira sui 500 grammi. Questi animali sono dei contaminanti alimentari comuni e la legge italiana ne tollera una piccola percentuale“. Un bicchiere di aranciata, per esempio, può contenere fino a 5 moscerini per essere approvato ed esser bevuto senza preoccupazioni. Così come una barretta di cioccolato può avere fino a 8 pezzetti di insetti. Situazione simile anche per quel che riguarda l’insalata, le marmellate, i succhi di frutta, le passate di pomodoro e le farine.