Salame, "salmonella e listeria": il noto marchio via dagli scaffali

02 febbraio 2023 a

a

a

Ritirato dal mercato, in via cautelativa, un lotto di salame crudo tradizionale a marchio Agrisalumeria Luiset. Il motivo? La possibile presenza dei batteri Salmonella e Listeria. Si raccomanda, dunque, di "non consumare e di riportare il salame nel punto vendita acquistato". Il lotto interessato dal richiamo alimentare, come si legge sul sito del ministero della Salute, è il numero 121222 ed è relativo al salame crudo tradizionale venduto nelle pezzature da 400 e 700 grammi.

Cos'è la Salmonella? Si tratta di un batterio che - come quello della Listeria monocytogenes - è tipico dei prodotti alimentari consumati crudi. Gli alimenti a rischio di esserne contaminati sono carne e salumi, uova crude, latte e derivati, frutta e verdura. La salmonella - come si legge sul Messaggero - è una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato ed è responsabile di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali.

Addio cioccolato, ecco lo snack imposto dalla Ue: che porcheria ci mangiamo

Tra i sintomi della listeriosi, invece, c'è la gastroenterite acuta febbrile tipica delle tossinfezioni alimentari. Nei casi più gravi il quadro clinico potrebbe essere più severo soprattutto in soggetti fragili come neonati, anziani, donne gravide e adulti immunodepressi.