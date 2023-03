Toblerone, confezione stravolta: ecco cosa sparisce

07 marzo 2023 a

a

a

Scordatevi il Toblerone così come lo conoscete. Sei anni dopo la modifica della forma delle tavolette di cioccolato più famose al mondo, arriva una nuova rivoluzione, forse ben più pesante della precedente. Infatti a quanto pare verrà messo in discussione il logo con l'i9mmagine del Monte Cervino. Una immagine che di fatto ha segnato la storia degli ultimi cinquanta anni. A quanto pare la Mondelez Internetional, la società americana proprietaria del marchio, avrebbe deciso di trasferire buona parte della produzione di Toblerone in Slovacchia.

Biscotti, scatta il ritiro da tutti i super: "Fate attenzione", il prodotto nel mirino

E con uno spostamento così importante della produzione, potrebbe perdere la denominazione "Swisness" che viene prevista per tutti gli alimenti prodotti in Svizzera con l'80 per cento delle materie reperite nella Confederazione Elvetica. La legge copre anche l'uso dei simboli del Paese, compresi quelli che indicano il territorio geografico. Secondo Aargauer Zeitung il nuovo marchio di Toblerone presenterà un logo "modernizzato e semplificato" invece del contorno frastagliato del Cervino, che ha debuttato sulla confezione di Toblerone nel 1970. "Rilanceremo la confezione del Toblerone da questa estate, dicendo che il marchio è stato "fondato in Svizzera", ha detto a Reuters Livia Kolmitz, portavoce di Mondelez. Insomma un altro mito che cambia volto. E logo...