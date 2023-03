Salame contaminato, scatta il richiamo: il celebre prodotto da evitare

08 marzo 2023 a

a

a

Attenzione a questo salame se lo avete acquistato in uno dei supermercati Lidl. Il ministero della Salute ha infatti segnalato sul suo sito il richiamo da parte del produttore di due lotti di salametto tipo Milano a marchio Salumeo di Lidl per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione, riporta il sito ilfattoalimentare.it, è venduto in pezzi da 160 grammi con i numeri di lotto L237(5154) e L238(5154) e la data di scadenza 12/04/2023 (codice EAN 2036 1303).

Nel dettaglio, il salametto richiamato è stato prodotto per Lidl Italia Srl dall’azienda Salumificio Colombo Luigi Srl, nello stabilimento di via Roma 21, a Pescate, in provincia di Lecco.

In via cautelativa, l'azienda raccomanda di non consumare il salametto tipo Milano con i numeri di lotto indicati e a restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato.

Toblerone, confezione stravolta: cosa sparisce (e cosa c'è dietro)

Solo ieri 6 marzo era arrivato lo stop del ministero della Salute per Amica Chips "Ortolana". Il richiamo riguarda il lotto 080587 del prodotto. Anche in questo caso si invita i clienti a riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato a causa degli alti livelli di acrilammide. Quest'ultima è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei quando vengono cotti ad alte temperature e, secondo l'Efsa, potenzialmente può aumentare le possibilità di sviluppare un cancro.