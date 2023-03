Fontina Dop "pericolosa", scatta il ritiro: ecco il prodotto da evitare

14 marzo 2023 a

Un lotto di fontina Dop è stato richiamato da parte del produttore. Il ministero della Salute ha segnalato che il marchio interessato è quello di Pascoli Italiani di Eurospin per la presenza di Escherichia coli. Alcuni ceppi, definiti produttori di tossina Shiga (STEC), sono agenti zoologici in grado di produrre tossine pericolose per la salute dell’uomo.

Di conseguenza è scattato il richiamo, dato che si potrebbero verificare dei casi limite che possono comportare anche una grave forma di diarrea emorragica. La catena di supermercato Eurospin ha quindi rimosso dagli scaffali un lotto di fontina Dop per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Nel dettaglio, il prodotto interessato dal richiamo è quello con il numero di lotto C037105286, venduto in confezioni da 250 grammi, ciascuna con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 10 aprile 2023.

Il formaggio interessato dal richiamo è stato prodotto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina nello stabilimento di Località La Croix Noire a Saint Christophe (Aosta). Come in tutti i casi di questo genere che riguardano i prodotti alimentari, si invitano i consumatori che hanno già acquistato il prodotto con il lotto indicato a non consumarlo ma a restituirlo al punto vendita di acquisto.