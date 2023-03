Pollo, "non mangiatelo": il marchio che sparisce dagli scaffali

16 marzo 2023 a

Scatta il ritiro per diversi lotti di carne precotta di pollo e cavallo, con marchio Coppiello Giovanni. Il marchio ha sede a Vigonza, in provincia di Padova. I prodotti sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a causa di contaminazione del batterio listeria monocytogenes. Il richiamo è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, dove si sottolinea di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto di acquisto.

I lotti interessati dal richiamo, tutti prodotti nello stabilimento con marchio IT 1323 L CE, sono:

-Sfilacci di equino Qualità Oro, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

-Sfilacci di equino, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

-Sfilacci con carne di equino Casa Ali, in confezione da 80 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023;

-Julienne di pollo in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023;

-Sfilacci di pollo, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023.

La Listeriosi, come spiega il Ministero, può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite che si manifesta nel giro di poche ore dall'ingestione all'insorgenza di meningiti, encefaliti e anche setticemie nelle forme più gravi.