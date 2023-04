Gamberetti contaminati, scatta il ritiro: il prodotto da evitare

01 aprile 2023 a

È allarme per i gamberetti in salamoia. Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo dei Gamberetti Boreali in Salamoia a marchio Gioia di Mare. Il motivo? La presenza del batterio Listerya monocitogenes. Il prodotto, venduto in confezione dal peso di 225 grammi e 125 grammi, è infatti a forte rischio microbiologico.

Il batterio si presenta con sintomi simili all'influenza ed è pericoloso soprattutto per le donne in stato interessante. La Listerya monocytogenes può causare, in particolare nei soggetti immunodepressi, neonati o grandi anziani e donne in gravidanza, batteriemia e gravi patologie come la meningite, meningoencefalite, infezione intrauterina e sindrome oculoghiandolare.

Commercializzati da Maxi DI Srl, i gamberetti appartengono al lotto di produzione L 510 WS-B con scadenza 5 maggio 2023. In caso di acquisto, viene consigliato di non consumare il prodotto che va dunque restituito al punto vendita.