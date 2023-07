Supermercato, compra busta di broccoli: orrore, cosa trova dentro (ancora vivo)

10 luglio 2023 a

Non aprite quel cancello. Anzi, non aprite quel pacchetto (di broccoli), giusto per fare il verso al titolo di una celebre saga di film horror. Già, perché il caso che arriva dritto dritto dall'Inghilterra è davvero spaventoso, oltre che disgustoso.

Infatti è accaduto che dentro alla busta di broccoli comprata al supermercato, un signore abbia trovato dentro niente meno che un serpente. Vivo. Una vicenda che ha raccontato per prima Repubblica.

Il tutto è avvenuto a un signore di 63 anni di Stourbridge: aperto il pacchetto di broccoli si è trovato a dover fare i conti col serpente ancora in vita, per quanto un po' stordito. Così il tutto è stato subito riportato in fretta e furia al supermercato.

Stando a una prime ispezione, sembra che il serpente fosse all'interno della busta sin dal confezionamento. Fortunatamente era una specie innocua, "un serpente d'acqua viperina Natrix maura o un giovane esemplare di Scala Rhinechis scalaris", scriveva sempre Repubblica. Certo, poco cambia per il povero signore inglese, il quale ha fatto causa al supermercato per ottenere un risarcimento che appare piuttosto doveroso.