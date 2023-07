Salsicce con salmonella, "gravi pericoli": il celebre prodotto ritirato

14 luglio 2023 a

Occhio se avete comprato queste salsicce. Non dovete consumarle. La catena di negozi specializzati Eataly e il ministero della Salute hanno infatti segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsicce casarecce vendute con il marchio Tiberina Carni, in seguito alla rilevazione di Salmonella spp in analisi di autocontrollo svolte dall’azienda (aggiornamento del 13/07/2023), secondo quanto riporta il sito specializzato ilfattoalimentare.it.

Il prodotto ritirato dagli scaffali, si legge ancora, "è venduto in confezioni sottovuoto da 6 pezzi con il lotto n.02 del 07/03/2023 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 14/10/2023. Le salsicce casarecce richiamate sono commercializzate dall’azienda Tiberina Carni Snc di Mastrini G.&C di via Tiberina 150, a Pantalla, in provincia di Perugia".

I consumatori, a scopo precauzionale, sono quindi invitati a non consumare le salsicce casarecce con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati e restituirle al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso.

Le salmonelle cosiddette "minori" possono causare sintomi di gastroenterite già entro poche ore dall’ingestione dei cibi contaminati. Tali sintomi sono similari a quelli di tutte le altre forme di gastroenterite, quindi nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, febbre. Possono però essere molto pericolose per gli anziani e le persone più fragili.