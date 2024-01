Pizza, quanto fa ingrassare? "Ecco da cosa dipende": parla l'esperto

20 gennaio 2024 a

La pizza fa ingrassare? Dipende dal metabolismo. "La pizza contiene in media dalle 800 alle 1000 calorie", ha spiegato al Corriere della Sera Paolo Accornero, medico specialista in geriatria, psicoterapia e nutrizione. A chi sta seguendo una dieta ipocalorica, l'esperto ha spiegato che la possibilità di concedersi una pizza è strettamente collegata a sua maestà il metabolismo. "Poter o meno consumare la pizza senza ingrassare dipende dal metabolismo basale delle persone e da quanta attività fisica fanno", ha sottolineato il dottor Accornero.

Gli alimenti che vengono cotti a temperature molto alte, come la pizza, è come se fossero predigeriti. Dunque per digerirli il nostro organismo consumerà meno energia, meno calorie. Ecco perché la pizza non fa ingrassare granché se la capacità metabolica è buona. In caso contrario, è un alimento da evitare se non si vuole accumulare grasso. In ogni caso, è sempre meglio non abusarne: l'ideale è una volta alla settimana, scegliendo le pizze più leggere, come la marinara o la margherita.

Nulla c'entra invece il tipo di farina o di impasto: "Per quanto riguarda l'accumulo di grasso non cambia niente - ha spiegato Paolo Accornero -. Il carboidrato è sempre 4 calorie per grammo. Il problema dipende dal grado di cottura: a 350 o 400 gradi, che è appunto la temperatura con cui l’impasto della pizza viene cotta al forno, diventa tutto zucchero".