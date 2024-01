Cornetti Conad, "materiale estraneo": il celebre prodotto ritirato dagli scaffali

26 gennaio 2024 a

È stato rilevato del materiale estraneo sulla superficie dei croissant confezionati a marchio Conad, venduti nei loro supermercati. Per questa ragione l'azienda ha deciso di ritirare dagli scaffali diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia: quelli classici, quelli con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticciera commercializzati appunto col proprio marchio.

Conad ha pubblicato un comunicato rivolto ai consumatori: "Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato", si legge.

Per chi fosse in possesso di uno di questi prodotti, i lotti ritirati sono i seguenti (mentre i termini minimi di conservazione non sono stati indicati):

– Cornetti albicocca 300g EAN 8003170046160

– Cornetti classici 240g EAN 8003170004153

– Cornetti con crema al cioccolato 300g EAN 8003170046177

– Cornetti con crema pasticcera 300g EAN 8003170021433

Dunque, alle persone che avessero acquistato una o più confezioni di questi lotti, la catena di supermercati Conad raccomanda di non consumare assolutamente i prodotti comprati e di riportarli immediatamente al punto vendita dove il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso degli stessi.