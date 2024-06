Nutella, la rivoluzione per i 60 anni: ecco in cosa si trasforma

14 giugno 2024 a

Nei punti vendita è arrivato a inizio giugno e presto sarà disponibile nei principali supermercati di tutta Italia. Parliamo del Nutella ice cream, il gelato in vaschetta ideato da Ferrero che, nell’anno del 60esimo compleanno, trasforma la storica crema spalmabile in un dolce sotto zero. Il lancio rappresenta non solo l’ingresso di Nutella nel mercato dei gelati confezionati, ma pure il debutto dell’azienda di Alba nel segmento delle vaschette. Il gelato confezionato da consumare a casa è un mercato che in Italia vale 1,45 miliardi di cui le vaschette rappresentano circa il 30%. La novità Ferrero si colloca all’interno di un segmento che vale 435 milioni.