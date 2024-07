Olive nere finte, truffa al super: come scoprire se sono colorate con additivi chimici

03 luglio 2024 a

a

a

"Molte delle olive nere che sei abituato a mangiare, in realtà, non sono olive nere": la rivelazione arriva da "Prevenzione a Tavola", la pagina Instagram e TikTok dedicata all'educazione alimentare. In uno dei loro ultimi video, un esperto in materia ha spiegato come imparare a distinguere le olive nere autentiche da quelle che invece vengono colorate: "Anche se sembra assurdo, la maggior parte delle olive che trovi al supermercato sono false olive nere: sono olive verdi colorate con additivi chimici".

Come fare a riconoscerle? "Se tra gli ingredienti trovate aggiunti gli additivi E579 o E585, gluconato ferroso o lattato ferroso - ha spiegato l'esperto - significa che quelle olive erano verdi e sono state colorate". Quelle autentiche, invece, "diventano naturalmente nere quando vengono fatte maturare al sole". Dunque, ci si chiede: come mai le aziende non le raccolgono direttamente mature decidendo invece di usare questi additivi sulle olive verdi?

Spesa al supermercato, spopola la regola del 6 a 1: quanto si risparmia e cosa si mangia | Video

Il motivo è presto spiegato: "Perché un’oliva verde ha una polpa più resistente all’azione meccanica dei processi produttivi. Per riconoscere un’oliva nera 'falsa' vi basterà leggere gli ingredienti in etichetta. Se tra questi ci sono degli additivi come E579 o E585, vuol dire che ha subito questo trattamento". Occhio anche al colore: "Le olive nere naturali hanno un colore più simile al marrone scuro/violaceo, mentre quelle che contengono additivi hanno un colore nero lucido".