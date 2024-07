Pane e grissini subito in tavola? Come ti fregano al ristorante (grazie al glucosio)

09 luglio 2024 a

Pane e grissini prima del pasto? I ristoratori non li offrirebbero ai clienti per gentilezza. Dietro la loro decisione ci sarebbe un motivo ben preciso: far spendere di più. A rivelare questa "strategia" una content creator su TikTok, Crystal. "Avete mai pensato al perché nei ristoranti vi danno un cestino con del pane prima del pasto? - ha detto Crystal nel video pubblicato sul suo profilo -. Non è per farvi riempire con della roba gratis ovviamente, e nemmeno perché sono generosi, ma perché vogliono farvi spendere di più".

La domanda, a questo punto, è: in che modo il pane potrebbe aumentare la spesa di un cliente? Secondo Crystal, "mentre hai il menù in mano e mangi il pane, ciò che avviene a livello biologico è che il glucosio nel sangue aumenta e ti viene davvero tanta fame, così finisci per ordinare più cibo. Alla fine ti portano il menù dei dolci...". Diabetes Food Hub, a tal proposito, fa sapere che "più sono alti i livelli di zucchero nel sangue, più si intensificano gli attacchi di fame".

Crystal, quindi, per evitare questa situazione ha consigliato di cambiare il cibo che si ingerisce prima del pasto sostituendo il pane con verdure, magari delle zucchine o dei cetrioli. I commenti sotto al video, però, non sembrano essere d'accordo con lei: "Forse sarà quello l'intento, ma a me non succede. Mangiare il pane non ha nessun effetto su quanta fame ho".