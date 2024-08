Ferragosto, come cucinare la grigliata perfetta: i consigli

14 agosto 2024 a

Ferragosto è alle porte. E milioni di italiani si stanno preparando per la celebre grigliata di fine estate. Ma quasi sono le regole auree per cucinare la carne in modo perfetto? Il professore Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell'Università Campus Biomedico di Roma ha fornito alcuni consigli utili. "Fare una grigliata e stare attenti, allo stesso tempo, alla salute non è impossibile - ha spiegato l'esperto a Viva il pollo - basta scegliere carni povere di grassi, come quelle bianche, abbondare di erbe aromatiche antiossidanti, prediligere alimenti ricchi di vitamina C per facilitare l'assorbimento del ferro, marinare per ridurre il rischio di contaminazione batterica e la formazione di sostanze potenzialmente dannose, salare con moderazione e ingegno e prediligere cotture a fuoco moderato".

Ma come si deve cucinare la carne? Secondo il nutrizionista: "La griglia deve essere rovente e le braci non devono presentarsi con la fiamma viva. Questi accorgimenti sono essenziali per evitare la carbonizzazione del prodotto, un pericolo rappresentato dagli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano nel fumo e che si formano in particolare quando il grasso e i succhi delle carni gocciolano sulla brace. Il fumo che s'innalza aderisce alla superficie della carne arricchendola così di sostanze potenzialmente dannose. Ciò può essere evitato anche impiegando carni poco grasse e, se prelevate dal freezer, scongelate per tempo così da ridurre i tempi di cottura".

Uno dei problemi più fastidiosi che deve affrontare chi decide di consumare un'ottima grigliata è la digestione. Per favorire questo processo, il professore Piretta consiglia di accompagnare la carne alimenti ricchi di vitamina C e fibre per favorire una corretta digestione: "Una delle migliori opzioni per favorire la digestione, è quello di accompagnare il consumo di carne con abbondanti contorni di verdure, che arricchiranno il pasto di un maggior numero di nutrienti benefici e di fibre. È consigliabile, infatti, consumare le carni grigliate in combinazione con gli alimenti contenenti vitamina C: succo di limone, pomodori, peperoni crudi, broccoli, fragole, agrumi sono alimenti preziosi per l'assimilazione del ferro e degli altri nutrienti delle carni bianche".