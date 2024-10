Dieta, ecco qual è il giorno migliore per controllare il peso sulla bilancia

Roberto Tortora 08 ottobre 2024 a

Anche se la prova costume è ormai alle spalle e le piogge incessanti di queste ore ce lo fanno ben presente, un occhio alla linea e alla bilancia in fondo va sempre dato. Per una questione di salute e di benessere fisico e mentale. Quale giorno, però, è più indicato per controllare il proprio peso? Uno studio della Cornell University di Ithaca, nello stato di New York ha individuato nel mercoledì il giorno ideale per la misurazione. Durante il fine settimana, si sa, si tende ad accumulare peso: una pizza, una birra, un cocktail in più e la cintura si allarga. Questa massa grassa viene poi persa gradualmente nei giorni successivi. Stefano Erzegovesi, medico nutrizionista, intercettato dal Corriere della Sera ha raccomandato di pesarsi comunque sempre nello stesso giorno della settimana, a prescindere se sia il mercoledì o meno.

Sempre secondo Erzegovesi, una volta alla settimana è sufficiente per chi segue un piano nutrizionale, mentre chi non lo segue può pesarsi ogni 1-2 mesi. Una variazione di un chilo in un giorno – spiega il nutrizionista - può essere dovuta solo all'acqua e non rappresenta un reale cambiamento di peso, che è influenzato da molti fattori, come i livelli di ormoni, l'attività fisica e il contenuto di sodio nella dieta. Anche una cena ricca di carboidrati può farci sentire più gonfi temporaneamente, a causa della ritenzione di acqua. Erzegovesi consiglia di non concentrarsi solo sul numero della bilancia, ma di valutare altri segnali del corpo, come l'energia al risveglio, l'umore e la capacità di concentrazione. Questi elementi indicano se la perdita di peso avviene in modo sano o meno.

Una revisione sull'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity ha evidenziato che le persone che si pesano regolarmente tendono a perdere più peso rispetto a quelle che lo fanno raramente. Quotidianamente serve a poco. Il peso corporeo, infatti, subisce oscillazioni che dipendono da molti fattori, come i livelli di idratazione. Secondo uno studio su PLoS One, il peso può variare dello 0,35% durante la settimana, influenzato principalmente dalla quantità di acqua trattenuta dal corpo.